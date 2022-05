Tutto su Napoli-Genoa: formazioni ufficiali, confermato il tridente, il Maradona tutto per Inisgne

Napoli e Genoa si sfidano al Maradona, gli azzurri vogliono blindare il terzo posto, il Grifone non vuole abbandonare le ultime speranze di salvezza.

Il Napoli, matematicamente qualificato alla prossima Champions League, punta a blindare il terzo posto e scacciare via i fantasmi di un sorpasso in extremis della Juventus. Per il Genoa, rincorsa salvezza al cardiopalma coi liguri in piena bagarre – in particolare insieme a Salernitana e Cagliari – per evitare la retrocessione negli ultimi 180′ di Serie A. Nella partita d’andata, disputata lo scorso 29 agosto, Genoa-Napoli si è conclusa 1-2 con goal di Fabian Ruiz, Cambiaso e Petagna. Contro il Genoa Lorenzo Insigne giocherà la sua ultima gara allo stadio Maradona con la maglia del Napoli. Tutto lo stadio pronto a salutare il capitano.

ORARIO NAPOLI-GENOA

Napoli-Genoa si gioca domenica 12 maggio 2022 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli: calcio d’inizio previsto alle ore 15:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-GENOA IN TV

La partita tra Napoli e Genoa sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per vederla in televisione, sarà necessario scaricare l’app di su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora il TIMVISION Box.

NAPOLI-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Napoli-Genoa in streaming, occorrerà collegarsi al sito di mediante pc o notebook, oppure scaricare l’app di su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Napoli-Genoa affidata a Federico Zanon, con commento tecnico di Sergio Floccari.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-GENOA

Nel Napoli scalpitano Politano e Zielinski, ma Lozano e Mertens sono favoriti per partire dal primo minuto sulla trequarti. Per il resto stesso 11 di Torino, col duo Anguissa-Fabian Ruiz in mediana ed Osimhen terminale avanzato.

Destro dovrebbe guidare l’attacco del Genoa, supportato da Yeboah, Amiri ed Ekuban. Spera in una maglia. Frendrup accanto a Badelj a centrocampo, linea a 4 difensiva Hefti-Bani-Ostigard-Criscito a protezione di Sirigu.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Badelj, Galdames; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin