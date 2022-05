Napoli-Genoa, il gesto di Mertens zittisce i nordisti: Guardate ed imparate

Mertens protagonista in Napoli-Genoa, il belga protagonista di un episodio da rigore ammette che il penalty non c’era.

Napoli-Genoa, match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-0, frutto delle reti di Osimhen, Insigne su rigore e Lobotka. Gara arbitrata da Michael Fabbri di Ravenna. Con questo risultato gli azzurri sono certi di chiudere il campionato al terzo posto, mentre i rossoblù sono ormai a un passo dalla Serie B. Oltre a Insigne l’altro protagonista della giornata è stato Dries Mertens, ricordato anche da Spalletti in conferenza stampa.

Il belga pur non segnando è stato autore di un gesto meraviglioso che riappacifica la gente con il gioco del calcio. Troppo spesso in questo campionato abbiamo vissuto decisioni arbitrali che hanno lasciato moltissime polemiche. Il Napoli è stata una delle vittime preferite degli errori arbitrali. Secondo la classifica senza errori arbitrali agli azzurri sono stati sottratti ben 11 punti. Qual è la squadra che ne ha più beneficiato?: L’Inter seguita, da Juventus e Milan.

MERTENS E L’EPISODIO DEL RIGORE

Durante il primo tempo di Napoli-Genoa, con il risultato fermo sullo 0-0, Sirigu è intervenuto in area di rigore su Dries Mertens. Un episodio molto dubbio che avrebbe creato qualche problema anche al Var. A risolvere la questione ci ha pensato lo stesso Dies Mertens, il belga si è rivolto all’arbitro e ha affermato che non c’era calcio di rigore. Una risposta bellissima da parte del Belga, rivota soprattutto ai tifosi delle squadre del Nord (Milan, Inter e Juventus), che considerano il fantasista belga un cascatore. Mertens ha invece ancora una volta ha dimostrato tutta la propria onestà e professionalità.