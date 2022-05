Napoli-Genoa, Spalletti: “Mertens resta, Insigne come Totti. Ecco cosa mi ha dato fastidio”

Spalletti commenta la stagione dei rimpianti del Napoli. La vittoria sul Genoa blinda il terzo posto e sancisce l’addio a capitan Insigne, ma lo scudetto è stato davvero ad un passo, e Spalletti ne è consapevole. Oggi però è prevalso un clima di festa per i saluti a Lorenzo Insigne, che ha anche segnato su calcio di rigore.

Spalletti ai microfoni di DAZN non poteva cominciare che dal pomeriggio vissuto da Insigne al Maradona. Il tecnico del Napoli si è anche soffermato sul futuro di Mertens:

Spalletti su Insigne:

“E’ un professionista, è sempre stato tra i primi ad arrivare al campo ad allenarsi. Anche quando non ha giocato ha portato un contributo alla squadra, è uno di quei calciatori che magari ti fa anche arrabbiare ma quando non ce l’hai ti manca. E’ uno di quelli alla Del Piero, Baggio o Totti che ti crea la giocata dal nulla e che fanno vincere le partite agli allenatori”.

Comunicare gli obiettivi della squadra ad inizio stagione:

“Sarebbe troppo facile (sorride, ndr). Ci sono squadre che non sono in lotta per la Champions ma che hanno grandi rose e che potevano essere al nostro posto ed invece sono distanti. Sono 8 squadre di livello, compresa la Fiorentina, che hanno ottime possibilità di inserirsi nelle prime quattro. Noi con uno straordinario inizio ci siamo creati uno spazio che dispiace a tutti, a tutti, non aver conservato sino alla fine. L’attività e la ricerca volta al sotterrare ciò che si è fatto è scorretto. C’è rimpianto e rimorso ma la squadra ha fatto un gran campionato e nessuno ha dato merito a quanto fatto dopo la sconfitta di Empoli. Noi dopo quella partita abbiamo vinto tre gare difficilissime ma non interessa a nessuno e questo non è corretto. Questi ragazzi hanno fatto un grande campionato e dopo Empoli hanno fatto tre prestazioni di livello ed i meriti glieli dò io”.