Kvaratskhelia show: gol e assist con la Georgia – VIDEO

La Georgia batte 5-2 la Bulgaria in Nations League, ancora una volta protagonista Kvaratkshelia con gol e assist. L’attaccante che si trasferirà a Napoli da luglio si è messo di nuovo in evidenzia con la sua Nazionale dopo il gol segnato in amichevole con un pallonetto fantastico. Questa volta in una gara ufficiale il georgiano ha messo a segno prima un assist per la rete del vantaggio georgiano, poi si è guadagnato ed ha siglato personalmente il rigore del momentaneo 4-1, un destro potente e preciso nell’angolino basso che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Insomma un’altra ottima prestazione per Kvaratskhelia che sta segnando con grande continuità anche con la Dimamo Batumi. A questo punto cresce ancora di più la curiosità di vederlo in maglia azzurra, per capire se anche nel campionato di Serie A può avere questa continuità. Kvaratskhelia è stato preso per sostituire Lorenzo Insigne che si è trasferito al Toronto, ma c’è qualche scetticismo anche se il giocatore dimostra di avere ottime doti tecniche e fisiche. Aurelio De Laurentiis ha voluto fortemente il giocatore scovato da Cristiano Giuntoli, con la trattativa chiusa in breve tempo. Kvaratskhelia a 21 anni viene considerato un predestinato nel suo paese, un giocatore che può fare sempre la differenza.