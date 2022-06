De Laurentiis contestato anche al concerto di Vasco Rossi – La foto esclusiva

La contestazione dei tifosi del Napoli si palesa anche in momenti che non sono sportivi ma che, però, avvengono all’interno dell’arena partenopea. Ieri sera, durante la tappa sold-out di Vasco Rossi allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, uno striscione è stato esposto nella parte superiore della Curva A. “ADL via da Napoli“: recita così il testo che ignoti tifosi partenopei hanno voluto indirizzare al presidente. E perché non lanciare un messaggio forte e chiaro in un contesto, un concerto di grosse dimensioni come la data napoletana del Non Stop Tour 2022 del rocker emiliano, che è stato caratterizzato dalla presenza di migliaia di spettatori (si parla di quasi 50mila persone).

Che i rapporti tra parte della tifoseria ed il presidente fossero tesi, questo lo si sa da sempre. Le strategie imprenditoriali di Adl spesso non collimano spesso con la parola vittoria: in questi anni il Napoli è arrivato lì, ad un passo dal sogno, ma si è sempre fermato sul più bello e diversi supporters incolpano la proprietà dello step mai raggiunto per conquistare lo scudetto. Ed ora anche un evento pubblico di ambito non sportivo come un concerto è divenuto megafono per esprimere il dissenso nei confronti di De Laurentiis.