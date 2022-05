Kvaratskhelia-Napoli, presidente Batumi: “Ha firmato con gli azzurri. Potrebbe iniziare la Champions con noi. Verrò in Italia”

Kvaratskhelia è del Napoli, il presidente della Dinamo Batumi, conferma la firma sul contratto ma punta ad avere il calciatore per i preliminari di Champions.

Kvaratskhelia-Napoli, Archil Beridze, presidente della Dinamo Batumi, ai microfoni di Sport-Express ha confermato il passaggio dell’esterno al club di Aurelio De Laurentiis.Il dirigente Georgiano ha spiegato i dettagli del trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli e ha rivelato che arriverà in Italia per convivere il patron azzurri a lasciare il giocatore in patria sino a quando la Dinamo Batumi non avrà superato i preliminari di Champions League: “

“Il contratto con il Napoli è già stato firmato. Recentemente, sono venuti a Batumi degli emissari italiani… Le informazioni ufficiali relative al suo trasferimento non sono state ancora rese note al pubblico. Scoprirete tutti i dettagli solo dopo che Khvicha sarà arrivato a Napoli ed avrà avuto luogo la sua presentazione”.

“Kvaratskhelia non giocherà la Champions League con noi? Non è detto… Il mio grande sogno – ha rivelato il presidente – è di riuscire a trattenerlo per fargli disputare il primo turno di qualificazione. Tra pochi giorni io ed il suo agente partiremo alla volta dell’Italia e proverò a negoziare con il Napoli…”.

“E’ vero che anche i campani saranno impegnati in Champions League, ma se un atleta viene impiegato da un club solo nella fase di qualificazione, può essere utilizzato da un’altra squadra durante la fase a gironi”. Ha concluso il presidente Beridze.