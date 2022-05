Olivera è il nuovo terzino del Napoli: Ecco 5 cose che non sai

Mathias Olivera, è il nuovo Terzino del Napoli. Uruguayano di origine, ha giocato l’ultima stagione in Spagna e ha personalità da vendere.

Mathias Olivera è il nuovo terzino sinistro del Napoli, il giocatore in un post ha detto addio al suo ex club: il Getafe. Dopo le visite mediche svolte a Roma, è arrivato il tweet di De Laurentiis a ufficializzare Olivera al Napoli. Poco prima lo stesso presidente del Napoli aveva dato l’annuncio ufficiale anche del riscatto di Anguissa. A giudicare dalla sua storia, Olivera ha personalità da vendere.

5 COSE CHE NON SAI SU MATHIAS OLIVERA

Scopriamo insieme 5 curiosità sul nuovo terzino del Napoli, Mathias Olivera:

1- Uruguayano di Montevideo, comincia la carriera nel Club Nacional e passa all’Atenas prima di fare il salto europeo grazie al Getafe nel 2017. Una stagione in prestito all’Albacete e poi l’affermazione in Spagna fino a valere i 25 milioni complessivi tra cartellino e stipendio sborsati dal Napoli per assicurarselo.

2- Nel 2019, fu coinvolto in una rissa avvenuta durante una festa ad Albacete, dove era in prestito. Quando arrivò la polizia per ristabilire l’ordine, Mathias avrebbe aggredito un agente. A quel punto, stando alle notizie riportate all’epoca da AS, le autorità trattennero il calciatore per una notte, e lo rilasciarono solo il giorno dopo l’accaduto.

3- Mathias è un appassionato di viaggi e… di Harry Potter. Il suo ultimo post su Instagram è una carrellata di foto che lo ritraggono a Londra, nella sede degli Studios dedicati alla fortunata serie sulla magia.

4- La sua vera passione, però, sono i tatuaggi: ne è pieno. Si vedono tre lupi in tre posizioni diverse, riferimenti al calcio, nomi di familiari, altri animali e persino un orologio sul polso sinistro. Sulla spalla sinistra è possibile notare il nome della sua prima squadra di calcio.

5- Tre presenze in Nazionale per lui, racimolate a partire dalla fine del gennaio di quest’anno. Contende a Vina della Roma il posto da terzino sinistro.