Perillo: “Broja come Darwin Nunez, se parte Osimhen…”.

Se parte Osimhen il Napoli pensa ad Armando Broja del Chelsea. Il giocatore è reduce da una stagione al Southampton con 9 gol realizzati. A 20 anni Broja rappresenta un profilo importante per tanti club ed a quanto pare anche Giuntoli ci sta facendo più di un pensiero. Il Chelsea non è così sicuro di cedere il giocatore albanese di cui si parla benissimo. Nonostante tutto il nome di Broja è molto chiacchierato negli ambienti di calciomercato, il giocatore sa che a Londra potrebbe trovare poco spazio e quindi sta prendendo in considerazione l’idea di andare via dal Chelsea.

Secondo Antonello Perillo della Rai, Broja potrebbe essere il profilo giusto per il Napoli, ecco quanto scrive il giornalista su Facebook: “Potenza allo stato puro, progressione impressionante, gran controllo di palla, bel destro, forte di testa. 20 anni, 191 cm, un po’ acerbo, ma può sfondare. Broja – come Darwin Nunez- ottima scelta in caso di cessione di Osimhen“. La cessione di Osimhen da parte del Napoli non è da escludere, ma De Laurentiis chiede almeno 100 milioni di euro, altrimenti resta in azzurro. Al momento le possibilità non sono molte, ma le squadre di Premier League non hanno ancora rotto gli indugi e potrebbero lanciarsi all’assalto del giocatore.