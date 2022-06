Romano: “C’è un fondo che vuole il Napoli, ci sarà l’assalto decisivo”

Il Napoli può essere ceduto, un fondo di investimento vuole acquistare la società partenopea di proprietà di Aurelio De Laurentiis. Si è parlato molto di un interesse del fondi per la società azzurra, ma in particolare è la Serie A che sembra di fare gola alle grandi società. La notizia della cessione del Napoli cominci a diventare sempre più pressante e fino ad ora non è mai arrivata una smentita ufficiale da parte della società.

“Un fondo acquisterà il Napoli entro fine anno”

“Il fondo che vuole il Napoli da qui a sei mesi sferrerà assalto definitivo.

Il magnate dietro all’operazione sarebbe intenzionato a fissare il closing entro la fine dell’anno. Trattativa a fari spenti, come accade sempre in casi come questi. Questo so, questo vi dico” lo scrive Francesco Romano, produttore esecutivo di Mediaset e fondatore del sito Le Bombe di Vlad. Per il Napoli si è parlato di interessamenti da parte di fondi americani, ma al momento non è ancora chiaro quale sia il gruppo interessato. C’è chi è invece pronto a scommettere che Investcorp può sferrare un attacco decisivo alla società azzurra. Non sarà facile convincere Aurelio De Laurentiis che valuta il Napoli oltre 700 milioni di euro.