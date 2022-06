Napoli, Koulibaly incontrerà De Laurentiis per il rinnovo. Il Barcellona si ritira: tutte le cifre

Koulibaly potrebbe chiudere la carriera a Napoli, il Barcellona si defila. Il difensore incontrerà De Laurentiis.

Kalidou Koulibaly potrebbe restare a Napoli. Il difensore senegalese al rientro dalle vacanze incontrerà De Laurentiis per un colloquio. Il Barcellona, nonostante le voci di mercato delle ultime ore, sembra essersi defilato. Lo afferma l’edizione online del quotidiano La Repubblica.

“Netta la distanza sulle cifre tra il Napoli e il Barcellona per koulibaly. Koundé è l’obiettivo numero uno del club spagnolo per la difesa. Il 23enne difensore francese ha una clausola di 90 milioni di euro. Chelsea e Newcastle hanno già preso i primi contatti con il Siviglia, ma entrambe le società non sono andate oltre i 60 milioni di euro. Il Barcellona può inserire nella trattativa alcune contropartite come Sergiño Dest e Francisco Trincão“.

Repubblica aggiunge: “I 40 milioni richiesti dal Napoli per il 31enne Koulibaly spaventano il Barcellona. Soprattutto considerando che tra un anno, in mancanza di rinnovo con il Napoli, potrebbe arrivare a parametro zero. Il difensore senegalese è in scadenza nel 2023 e tanti club – in Italia Juventus e Inter – sono interessati alla sua situazione. Attualmente l’ingaggio è di 6 milioni di euro e Aurelio De Laurentiis ha proposto un quadriennale da 3.5 milioni a stagione. Il difensore ama Napoli e il suo desiderio è quello di terminare la carriera con la maglia azzurra, ma il presidente deve arrivare a toccare – bonus compresi – almeno i 5 milioni. L’agente è in stretto contatto con il Napoli e un colloquio diretto tra De Laurentiis e Koulibaly ci sarà al rientro del calciatore dalla vacanza. In caso di esito negativo, il calciatore verrà messo sul mercato, con il prezzo fissato, come detto, a 40 milioni di euro”.