Radio ufficiale: De Laurentiis incontra Koulibaly, c’è ottimismo

Kalidou Koulibaly ed il Napoli possono avvicinarsi per il rinnovo. Il Barcellona si sta defilando ed il club azzurro può fare una proposta. Secondo quanto scrive Repubblica il Barcellona sta puntando Koundé difensore di 23 anni che costa 90 milioni di euro. Il club spagnolo vuole puntare su di lui per rafforzare la sua rosa. Sempre Repubblica scrive che c’è stato un avvicinamento tra Koulibaly e De Laurentiis per sottoscrivere un rinnovo di contratto, dato che il senegalese va in scadenza nel 2023.

I 40 milioni di euro chiesto dal Napoli per cedere Koulibaly stanno spaventando tutti compresa la Juventus che pure farebbe carte false per prendere il giocatore espressamente richiesto da Allegri. Secondo la Radio Ufficiale De Laurentiis e Koulibaly possono vedersi per il rinnovo al termine delle vacanze del giocatore senegalese. Sono segnali importanti di riavvicinamento. Il Napoli per il difensore sarebbe disponibile a fare uno strappo alla regola ed alzare il tetto ingaggio, anche perché sa bene che un leader come lui è necessario per affrontare al meglio un anno che sa di rivoluzione. Inoltre Koulibaly ha voglia di diventare una bandiera del Napoli, altro fattore fondamentale per arrivare ad un accordo tra le parti e quindi firmare un nuovo contratto.