Gazzetta – Koulibaly alla Juve, a Napoli sono abituati

Kalidou Koulibaly è sul calciomercato, il Napoli è pronto a cederlo a chiunque metta sul piatto 40 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis non ha smania di venderlo, anche perché Spalletti lo ritiene incedibile, ma non si opporrebbe ad una cessione che andrebbe a liberare molto spazio salariale. Inoltre con la cessione di Koulibaly in questa finestra di calciomercato, si andrebbe a evitare che il senegalese vada via a parametro zero. In questi giorni si è parlato molto di Juve per Koulibaly, ma il giocatore ha fatto sapere che non andrebbe mai a vestire la maglia bianconera.

Ma da Gazzetta non sono così sicuri di questa riflessione del giocatore. Già ieri il quotidiano in rosa presentava una fantasiosa trattativa per Koulibaly alla Juve confezionata tenendo conto solo ed esclusivamente delle esigenze dei bianconeri. Ecco quanto scrive oggi il quotidiano in rosa: “Cedere Koulibaly alla Juventus vorrebbe dire cedere un pezzo di città anche se ormai i tifosi del Napoli si sono un po’ rassegnati a veder partire i loro campioni e – per certi aspetti – si sono addirittura assuefatti all’idea che possano vestire la maglia bianconera. Il distacco da Higuain qualche anno fa è stato vissuto con enorme sofferenza ma è stato poi digerito grazie al gioco spumeggiante della squadra di Sarri“