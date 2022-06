“Mai alla Juve” Koulibaly ha deciso. Lo ha confessato agli amici napoletani: Il retroscena

La Juventus ha fatto una proposta molto importante a Koulibaly. Secondo Massimo Brambati: “la cifra proposta va anche oltre il budget fissato dalla Vecchia Signora. Sarà complicato convincerlo anche perché Koulibaly è legatissimo alla città di Napoli e non vorrebbe approdare in un altro club italiano“.

Koulibaly, secondo quanto riporta il quotidiano IL MATTINO, avrebbe confessato agli amici napoletani, di non voler andare alla Juventus.

“Almeno questa sarebbe la decisione presa dal centralone senegalese e comunicata nelle ultime settimane ai suoi inseparabili amici napoletani. Una scelta di cuore, è chiaro, perché il legame tra Koulibaly e la città di Napoli è ancora indissolubile.

Kalidou è il primo a essere al corrente della fortissima rivalità che c’è tra Napoli e Juventus e per tanto non sarebbe in grado di seguire le orme che sono state già da ultimo a Gonzalo Higuain.

Non sarebbe certo l’ultimo grande gesto di amore da parte di Koulibaly per Napoli e per i napoletani, visto che durante i suoi anni di permanenza in azzurro non ha mai perso l’occasione per ribadire il legame con questa terra”.