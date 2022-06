Napoli-Deulofeu: blocco improvviso, il motivo è Spalletti…

Ultime notizie di calciomercato del Napoli, il club azzurro sta lavorando a diverse trattative sia in entrata in che in uscita. Una di queste è quella per Gerard Deulofeu che vuole Napoli e lo ha fatto capire in tutti i modi, accettando anche la bozza di contratto offerta dal club partenopeo. Ma il giocatore non può attendere all’infinito e secondo Repubblica negli ultimi giorni c’è stata anche una frenata improvvisa tra il Napoli e Deulofeu, con la trattativa che si è bloccata per alcune riflessioni interne alla società partenopea. L’attaccante spagnolo attende un segnale dal club azzurro, con l’agente di Deulofeu che ha dichiarato la preferenza del suo assistito nel vestire la maglia azzurra, rinunciando, per ora, anche a diverse offerte dalla Spagna.

Da Repubblica fanno sapere che la frenata tra il Napoli e Deulofeu c’è stato a causa delle indicazioni di Luciano Spalletti. Le caratteristiche tecniche dello spagnolo non esalterebbero il giocato dell’allenatore toscano, che non gradisce gli uomini che prediligono il contropiede. L’indicazione di Spalletti è quella di prendere un trequartista di ruolo, uno come Veretout. Ma in questo senso c’è anche l’occasione Luis Alberto, giocatore che sembra aver esaurito il suo ciclo alla Lazio e che nel ruolo di trequartista ci starebbe benissimo. Ma anche da queste piccole cose si capisce come Spalletti e la società in questo momento non siano proprio in grandissima sintonia. Le parole del tecnico sul ruolo del portiere, hanno praticamente bocciato Meret. L’estremo difensore italiano è il preferito della società partenopea, mentre Spalletti vuole che resti Ospina, portiere in grado di giocare molto meglio con i piedi. A questo punto la società si trova ad un bivio: rinnovare Meret ed andare in contrasto con l’allenatore, oppure perdere il portiere ex Spal e rinnovare il contratto ad un giocatore di 33 anni.