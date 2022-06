Deulofeu l’agente: “Verrebbe di corsa al Napoli. Ecco il suo ruolo esatto”

Foto Andrea Bressanutti/LaPresse 07 Novembre 2021 - Udine, Italia Sport, Calcio Udinese vs Sassuolo - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2021/2022 - Stadio Friuli. Nella foto: Gerard Deulofeu (Udinese Calcio); gol 1-0 Photo Andrea Bressanutti/LaPresse November 07, 2021 - Udine, Italy Sport, Soccer Udinese vs Sassuolo - Italian Serie A Football Championship 2021/2022 - Friuli Stadium. In the photo: Gerard Deulofeu (Udinese Calcio); gol 1-0