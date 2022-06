Da Roma: De Laurentiis all’assalto di Luis Alberto. Proposto uno scambio alla Lazio

Le radio romane rilanciano una novità di mercato per il Napoli. Nelle ultime ore pare infatti che Aurelio De Laurentiis, visti i buoni rapporti con Claudio Lotito, abbia chiesto ufficialmente al presidente della Lazio informazioni su Luis Alberto. Lo spagnolo, in rotta con Maurizio Sarri, ha chiesto la cessione e per questo motivo il presidente napoletano si è fiondato su di lui, così da regalare un nuovo colpo ad effetto.

Il presidente è stuzzicato molto dall’atleta classe ’92 di San Josè Del Valle che a settembre compirà trent’anni. La sua classe cristallina e la duttilità tra centrocampo ed attacco sono requisiti che si sposano perfettamente con le idee di Luciano Spalletti. Pur di accelerare la trattativa, De Laurentiis ha messo sul piatto soldi e cartellino di Matteo Politano per uno scambio. Il ragazzo romano è molto apprezzato da Sarri che lo richiese nella sua avventura partenopea e quindi sarebbe contento di poter contare sulla sua bravura.