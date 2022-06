Politano vuole la cessione: “Napoli opzione B”. Giuntoli torna su un vecchio pallino

Calciomercato Napoli: Adnand Januzaj ritorna nelle trattative di Cristiano Giuntoli, dato che Matteo Politano ha chiesto la cessione. L’agente del giocatore ha detto chiaramente che in questo mento per Politano “Napoli è l’opzione B“, anche perch il giocatore non è proprio ben visto da Luciano Spalletti, che gli ha quasi sempre preferito Lozano. Il messicano nella prossima stagione potrebbe spostarsi sulla destra, anche se l’arrivo di Kvaratskhelia che segna a raffica con Georgia e Dinamo Batumi, mette tutto in discussione.

Januzaj Napoli: affare a costo zero

La cessione di Politano, che può andare via insieme ad altri sei giocatori azzurri, lascia spazio di manovra per altri colpi. Uno di questi è sicuramente Januzaj che il Napoli ha messo nel mirino da tempo. Secondo quanto scrive Il Mattino c’è stato un ritorno di fiamma per il giocatore belga che è in scadenza di contratto con la Real Sociedad. De Laurentiis fiuta l’affare a parametro zero, così da sostituire Politano senza versare nemmeno un euro per il cartellino. La stessa idea che si voleva mettere in campo per Bernardeschi, ma i costi dell’ingaggio ed i dubbi sulle qualità del giocatore hanno fatto raffreddare la pista. Ora torna in corsa Januzaj 27enne, esterno di destra che in questa stagione alla Real Sociedad ha giocato 44 partite, mettendo a segno 5 gol e 3 assist. Dal punto di vista tecnico Januzaj ha qualità importanti, ma l’ex stellina del Manchester United non è mai definitivamente esploso.