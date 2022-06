Cessioni Napoli: Ospina, Mertens, Ounas, Politano, Koulibaly, Demme, Fabian: vanno tutti via?

Il Napoli pronto ad una mini rivoluzione dicono in tanti, ma a guardarla bene, sembra una rivoluzione in piena regola, non di certo in formato minore. In questo momento in casa Napoli è un caos rinnovi, di proporzioni gigantesche. La società si è ritrovato al 2022 con tantissimi casi da risolvere, da quelli più impellenti come Ospina e Mertens, a quelli che lo sono altrettanto come Fabian Ruiz e Koulibaly. I primi due hanno contratto in scadenza a giugno nel 2022 ed il Napoli non trova l’accordo, gli altri vedranno il proprio contratto scadere nel 2023, così come Ounas. Ci sono poi Politano e Demme che hanno chiesto palesemente di cambiare squadra. In totale potrebbero arrivare sette cessioni al Napoli, con la rosa di Spallette che quindi andrebbe a cambiare in maniera sostanziale.

Calciomercato Napoli: la situazione sulle cessioni

Lorenzo Insigne è già andato via a parametro zero, così come Ghoulam e Malcuit. Il Napoli tiene in rosa Zanoli ed ha preso Kvaratskhelia che segna a ripetizione con la Georgia la Dinamo Batumi. Ma ci sono almeno 7 calciatori pronti ad andare via.

Mertens: piace alla Roma, contratto in scadenza a giugno 2022, chiede 2,4 milioni di euro di ingaggi più bonus, il Napoli non vuole accontentarlo. Si attende un accordo al ribasso o sarà separazione.

Ospina : il contratto scade a giugno 2022, la pista Real Madrid si è raffreddata, ma il colombiano vuole un ingaggio più alto dei 2 milioni di euro offerti dal Napoli ed un contratto di tre anni: la società di De Laurentiis ne offre 2. Difficile che possa restare, anche perché De Laurentiis vuole puntare su Meret. Entra di diritto nelle cessioni del Napoli 2022/23.

: contratto in scadenza nel 2023, ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, se qualcuno la paga De Laurentiis lo accompagna alla porta. Ieri è stato visto al matrimonio di nello staff di Carlo al Real Madrid, la destinazione sarebbe più che gradita. Rinnovo del Napoli già rifiutato, cifre troppo basse. Politano : contratto in scadenza nel 2024 il suo agente ha detto che “Napoli è l’opzione B“. Non ha legato con Spalletti, ha chiesto la cessione. La società azzurra lo valuta almeno 20 milioni di euro. Piace al Valencia di Gattuso che ha seri problemi finanziari. Si potrebbe mettere in piedi una trattativa con prestito oneroso e riscatto.

Queste cessioni del Napoli potrebbero non arrivare tutte, anche se molte situazioni sono critiche, come quelle di Mertens, Ospina e Politano. Ma anche Koulibaly e Fabian non sono da poco, dato che il club azzurro può perderli a parametro zero.