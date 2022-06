Napoli risolto il problema portieri: scelto il futuro di Meret e Ospina

Il Napoli deve ancora sistemare molte cose in questo calciomercato estivo 2022/23, come ad esempio quello dei portieri. Attualmente in rosa ci sono Alex Meret, David Ospina e Davide Marfella come terzo. Ospina però è in scadenza di contratto a giugno 2022 e non ha dato alcuna risposta alla proposta di rinnovo di contratto fatta dal Napoli: 2 milioni di euro e 2 anni di contratto. Il portiere chiede un ingaggio più alto, bonus alla firma ed almeno 3 anni di contratto. Non ci sono minimamente i presupposti per andare avanti, se le condizioni dovessero essere queste. Quindi Ospina può entrare di diritto nelle cessioni 2022-23 de Napoli e potrebbero seguirlo altri 6 giocatori sul piede di partenza.

Napoli, rilancio di Meret

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, il club azzurro ha scelto su quale portiere puntare nella prossima stagione. De Laurentiis è convinto di poter trattenere Alex Meret in rosa facendogli firmare un rinnovo di contratto fino al 2027. Il portiere della Nazionale italiana ha dato il suo benestare alla firma, ma ha sempre chiesto garanzie di impiego, dato che Ancelotti, Gattuso e Spalletti lo hanno sempre declassato a comprimario o secondo portiere. Insomma Meret vuole giocare e senza Ospina può avere la sua occasione. Il Napoli è pronto a prendere Salvatore Sirugu come secondo, portiere di sicuro valore ma che non fa ombra al suo collega. Secondo il quotidiano romano, Meret ha parlato con Sirigu dal ritiro della Nazionale. Al momento Meret è l’indiziato numero uno per il essere il portiere titolare del Napoli nella stagione 2022/23. Bisogna capire se Spaletti sarà felice della scelta, visto che ha sempre sponsorizzato il portiere colombiano e ne ha chiesto la permanenza al presidente.