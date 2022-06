Schira: “Napoli-Sirigu, colloqui in corso. Sarà il nuovo portiere di riserva”

Il Napoli tratta Salvatore Sirigu, l’esperto di mercato Nicolò Schira ha riportato le ultime sui movimenti del club azzurro.

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira dai propri canali social ha riportato importanti aggiornamenti sulle operazioni di mercato del club partenopeo. In particolare Schira si è soffermato sulla questione portieri:

“Colloqui in corso per Salvatore Sirigu al Napoli come free agent. Potrebbe essere il nuovo portiere di riserva“. Sirigu che si libererà a parametro zero dal Genoa potrebbe essere il secondo di Alex Meret che con ogni probabilità resterà in azzurro come portiere titolare. A questo punto l’addio di Ospina, nonostante l’esplicita richiesta di Spalletti, è quasi certo.

Schira ha poi parlato anche delle operazioni in uscita, in particolare sui centrocampisti: “Il centrocampista del Napoli Diego Demme ha cambiato agente e ha scelto Marco Busiello (Prima 1) come suo nuovo agente. Potrebbe lasciare il Napoli nella finestra dei trasferimenti estivi“.

Demme è uno dei tre calciatori del Napoli richiesti da Gattuso per il suo Valencia. Vedremo l’evolversi della situazione. Il centrocampista tedesco con Ringhio ha giocato molto bene e sarebbe felice di ritrovare il tecnico calabrese.