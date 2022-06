De Maggio: “Il Napoli prende solo portieri a parametro zero. Sirigu nel mirino”

Il Napoli non vuole spendere soldi per comprare un nuovo portieri, lo dice Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal. Secondo il giornalista la società di Aurelio De Laurentiis prendere solo portieri a parametro zero, a prescindere da chi parte. Quindi anche se dovessero andare via si a Ospina che Meret il Napoli non è disposta a spendere soldi per ingaggiare l’estremo difensore. Punterebbe solo su giocatori da contrattualizzare a titolo gratuito, uno di questi è Sirigu, l’altro è da capire”.

Al momento il Napoli ha in rosa Meret, mentre Ospina è in scadenza di contratto. Il portiere colombiano è il preferito di Spalletti ma le richieste economiche del giocatore non fanno piacere al patron del Napoli. Questo non spalanca le porte a Merete, che da Spalletti non è stato quasi mai preso in considerazione, nonostante ad inizio stagione sembrava potesse finalmente toccare a lui il ruolo di primo portiere. Quindi non è esclusa una cessione del giocatore ex Spal. A questo punto il Napoli dovrebbe comprare due portieri, se non vuole promuovere come secondo Marfella oppure dare una chance importante ad Idasiak che si è ben distinto nella Primavera in questi ultimi anni. Ovviamente giocare in Primavera e scendere in campo in match di Champions League, Serie A o Coppa Italia, fa una bella differenza.