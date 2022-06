Fimmanò: “Salernitana come Bilbao e Liverpool. Gaetano? Ecco cosa penso”

Francesco Fimmanò avvocato della Salernitana è intervenuto a Radio Punto Nuovo e annuncia i rinnovi di Nicola e Sabatini. “Si va avanti con Nicola, ieri ho completato il contratto. Si prosegue con Nicola, tra oggi e domani ci saranno le firme sui documenti anche con il DS Sabatini. Entrambi li ho visti più carichi di prima e ansiosi di ripartire. C’è un entusiasmo diffuso, tanti calciatori hanno voluto restare a Salerno per la permanenza di questo gruppo. Le sbornie non sono finite: il 19 giugno ci sarà la festa del club. Sarà anche il mio compleanno, quindi sarà doppia celebrazione” dice l’avvocato.

Mentre su Cavani ha aggiunto: “Se il presidente dice una cosa è con cognizione di causa. Non le spara mai grosse. Un calciatore come Cavani oggi non può essere leader o titolare in top club, troverebbe in Salerno una piazza assolutamente ideale. Ha dei parametri di costo nettamente più bassi ed è soggetto al Decreto Crescita. Il vero problema sarebbe vedere se Cavani abbia o meno offerte migliori. Se stia preparando già il contratto a Cavani? Un matrimonio si fa in due, abbiamo sentito Iervolino ora ci sarebbe da sentire quello che pensa Cavani. Noi saremmo molto ‘creativi’ nei contratti, nel senso positivo, questo è certo. Tra bonus e modalità, un calciatore del livello di Cavani può guadagnare bene anche in una società come la Salernitana. Gaetano-Salernitana? A Salerno piace tutto (ride ndr). Sono così appassionati… Solo a Bilbao o a Liverpool ho visto un amore simile. Quindi qualsiasi calciatore accostato alla Salernitana genera apprensione positiva“.