SKY – Rinnovo Ospina, la richiesta economica non è gradita da De Laurentiis, i dettagli

Il Napoli deve ancora trovare una soluzione al problema portieri. In questo momento è tutto sospeso. Il rinnovo di Ospina col Napoli è bloccato, il portiere chiede tre milioni di euro di ingaggio ad Aurelio De Laurentiis. Spalletti ha chiesto espressamente di tenere in organico il portiere colombiano che è preferito a Meret, ma riuscire a trovare un accordo economico diventa veramente complicato. De Laurentiis su Ospina, Mertens e Koulibaly si è espresso ed fatto chiaramente capire che non farà altri passi avanti, rispetto a quelli già compiuti.

Al momento De Laurentiis per il rinnovo i Ospina col Napoli non raggiunge o i 3 milioni di euro chiesti dal portiere. Il giocatore si trova in ritiro in Nazionale e deve dare una risposta al club azzurro che attenderà ancora qualche giorno. Secondo quanto riferisce Sky la distanza è davvero molto ampia e difficilmente colmabile. Anche perché la società punterebbe volentieri su Alex Meret, costato 25 milioni di euro e mai veramente valorizzato, né da Ancelotti, così come Gattuso e Spalletti.