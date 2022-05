Insigne: “sono tifosissimo del Napoli ho Maradona tatuato sulla pelle. Non farò come Chiellini”

Lorenzo Insigne dal ritiro della nazionale di Roberto Mancini, parla del Napoli e di Diego armando Maradona.

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Italia Argentina.

“Vogliamo fare bene e lo stadio di Wembley è stupendo: vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola. Non farò come Giorgio Chiellini, non dirò addio alla Nazionale, non ora almeno. Per me è presto, anche se vado dall’altra parte del mondo (al Toronto) ho sempre dato la mia disponibilità. Ho grande attaccamento per questa maglia”.

INSIGNE SU ITALIA-ARGENTINA

“C’è ancora delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, ma a Wembley abbiamo scritto la storia e quella di domani sarà una gara molto importante per ripartire e riportare l’Italia in alto”.

INSIGNE SU NAPOLI E MARADONA

Lorenzo Insigne in conferenza stampa dal ritiro della nazionale di mancini parla anche del Napoli e di Maradona:

“Io Diego ce l’ho tatuato sulla pelle, io sono tifosissimo del Napoli e lui per noi ha dato tanto. Spero domani di alzare questo trofeo, lui ci ha portato sul tetto del mondo e noi napoletani lo ringrazieremo sempre”.