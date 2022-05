TUTTOSPORT – Il Napoli cede Koulibaly: lo vuole Allegri alle Juve per il dopo Chiellini, missione di Cherubini

Il calciomercato può rappresenta un vicolo intricato di tentazioni, sia per i giocatori in entrata che in uscita. Occasioni economiche da cogliere, investimenti tecnici in cui i sentimenti dovrebbero stare fuori. Ma il cuore a volte va ascoltato ed il Napoli potrebbe farlo per Koulibaly che piace alla Juve, una cessione che farebbe insorgere il popolo azzurro. La storia recente insegna che le trattative di mercato tra Juve e Napoli si possono concludere positivamente, vedi il passaggio di Higuain in maglia bianconera. Ma certo la cessione di Koulibaly, sarebbe qualcosa di ancora peggiore per il pubblico napoletano.

Koulibaly, la Juve sfida PSG e Chelsea

Il nome del difensore senegalese in chiave bianconera viene rilanciato da Tuttosport, giornale più che mai vicino alle cose di casa Juventus, talvolta anche fin troppo sbilanciato verso la società di Agnelli. “Il nome che piace – non da oggi – è quello di Kalidou Koulibaly, la cui storia a Napoli pare giunta al capolinea” scrive Tuttosport che cita De Laurentiis in una sua dichiarazione: “È un simbolo del Napoli, se non vuole più esserlo deve deciderlo lui. Voglio che resti con noi, però non posso obbligare nessuno“. Il quotidiano ricorda le grandi qualità di Koulibaly difensore che nel 2018, il 22 aprile, espugnò con un suo gol lo Juventus Stadium e fece sognare lo scudetto, poi evaporato anche per il caso Pjanic.

Allegri ha scelto Koulibaly alla Juve per sostituire Chiellini, nonostante la valutazione di 40 milioni di euro. Ma l’entourage del difensore senegalese allontana i bianconeri, facendo sapere che la Juventus non viene presa in considerazione. Koulibaly non vuole offendere i tifosi del Napoli, almeno questo sembra trapelare, ma le vie del mercato sono sempre infinte. La cessione di Koulibaly è probabile, anche perché non si trova l’accordo di rinnovo di contratto, che scade nel 2023. Sul giocatore ci sono anche Chelsea e PSG.