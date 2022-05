Manolas attacca De Laurentiis: “Via da Napoli, chiedete a lui. Escluso dopo un errore”

Kostas Manolas torna a parlare del Napoli e della sua cessione all’Olympiakos arrivata lo scorso gennaio. Il difensore è stato ceduto dal Napoli che ha potuto risparmiare anche sul suo ingaggio da4 milioni euro. Un dettaglio non da poco, dato che l’obiettivo della società è quello di abbassare il monte ingaggi, cosa che ha portato anche all’addio di Insigne e che può portare ad una possibile cessione di Koulibaly.

Manolas durante una intervista a Repubblica ha detto: “Il primo anno con Ancelotti non era iniziato male. Ma se poi non arrivano i risultati è naturale che i tifosi se la prendano soprattutto con i nuovi acquisti. Alla fine con Gattuso avevamo vinto la Coppa Italia, l’anno dopo abbiamo perso la Champions per una partita sbagliata, e durante la stagione ci erano mancati giocatori fortissimi come Osimhen, Koulibaly, Mertens…“.

Manolas: “Via da Napoli, chiedete a De Laurentiis”

Il difensore greco non ha mai veramente brillato in maglia azzurro, anche se non ha nemmeno demeritato. Sul motivo della sua cessione ha detto: “Chiedetelo a De Laurentiis. Ci sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire. Ho voluto fortemente tornare in Grecia. Perché volevo sentirmi amato dai tifosi e dalla società, e sapevo che in Grecia avrei trovato tutto questo. A Napoli quest’anno ho vinto le prime quattro partite, poi sono stato messo da parte e non ho capito perché. Ho fatto un errore con la Juve, è vero. Ma non pensavo di meritare l’esclusione. Non ce l’ho con Spalletti, è una scelta tecnica. Luciano come allenatore non si discute, è tra i migliori che abbia conosciuto. Il rapporto non è stato il migliore in assoluto: con gli altri allenatori che ho avuto il rapporto è stato sempre ottimo. Con Spalletti ci siamo comunque lasciati bene, ci siamo salutati con affetto e gli ho fatto il mio in bocca al lupo“.