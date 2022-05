Il Napoli pensa a Beto dell’Udinese: i numeri del portoghese

Calciomercato Napoli, le ultime notizie con la società di Aurelio De Laurentiis impegnata su diverse trattative, sia in entrata che in uscita. Le ultime novità sul mercato del Napoli parlano di sondaggio per Beto, giocatore dell’Udinese. L’attaccante di 24 anni è esploso in questa stagione, soprattutto nella prima parte di stagione, in cui ha messo in mostra ottime qualità sia a livello fisico che tecnico. Per scatto e velocità è uno che pare possa stare ai livelli di Osimhen, per dare il senso della forza atletica del giocatore. Insomma un giocatore dal fisico importante: 194 centimetri di altezza, ancora giovane e con l’ingaggio basso. Sembra corrispondere all’identikit dei calciatori che De Laurentiis cerca per Spalletti sul calciomercato. In realtà il tecnico ha chiesto anche uomini di esperienza, ma per quelli servono ingaggi diversi che si scontrano con le esigenze di bilancio del patron azzurro.

Secondo Corriere dello Sport il Napoli ha fatto un sondaggio per Beto che in questa stagione ha messo a segno 13 gol totali, prima dell’infortunio di aprile. Il prezzo del cartellino di Beto è di oltre 10 milioni di euro. Il suo profilo finisce nei database di Giuntoli, che potrebbe cedere Petagna e quindi andare a prendere un altro attaccante. La situazione è in evoluzione ed inevitabilmente sarà legata a cessioni, oppure a scadenze di contratto: come quella di Dries Mertens che non ha ancora rinnovato con il Napoli.