IL MATTINO – Napoli: affondo per Barak, la richiesta del Verona

Il Napoli cerca un centrocampista e pensa ad Antonin Barak del Verona. Il giocatore è entrato da tempo nel mirino del club di Aurelio De Laurentiis, sia per valutazioni tecniche che per questioni economiche. Barak sarebbe un profilo perfetto per i nuovi standard di Aurelio De Laurentiis, ma anche dal punto di vista tecnico ha la sua importanza. Il Napoli ha diversi giocatori che può cedere a centrocampo: Fabian Ruiz è uno dei big che può andare via, lo vogliono in Spagna, ma servono 40 milioni di euro per strapparlo al Napoli che non trova l’accordo per il rinnovo di contratto con lo spagnolo, contratto che scade nel 2023. Inoltre c’è Demme, altro giocatore con le valigie pronte.

La pista che porta Barak al Napoli si fa sempre più calda, secondo quanto scrive Il Mattino il club “azzurro potrebbe provare l’affondo decisivo per portarlo a casa. Il Verona, che dopo l’addio di Tony D’Amico è ancora alla ricerca di un direttore sportivo, resta fermo sulla posizione iniziale di 20 milioni di euro per la cessione del cartellino. Ma la possibilità di giocare la Champions potrebbe indurre il giocatore a chiedere un piccolo sforzo per andare in contro alle richieste del Napoli e trovare la quadra dell’affare“.