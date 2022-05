Mertens: incontro rimandato con De Laurentiis, c’è un problema da risolvere

Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis, incontro rimandato e rinnovo di contratto con il Napoli ancora bloccato per il belga. L’attaccante ha espresso più volte la sua volontà di restare, sarebbe anche pronto ad un sacrificio economico, visto che ha compiuto 35 anni, ma ovviamente anche la società deve fare un passo verso di lui. Già ora Mertens potrebbe liberamente firmare con qualsiasi altro club ed in Europa ci sarebbero tante squadre pronto a metterlo sotto contratto, assicurandogli anche un importante ingaggio. In Italia Mertens piace all’Inter ma soprattutto alla Lazio di Sarri.

L’obiettivo numero uno di Mertens si chiama Napoli, ma l’incontro con De Laurentiis non c’è ancora stato e quindi bisognerà attendere. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport i due si sono solo sfiorati negli ultimi giorni. Il presidente voleva incontrarlo ieri, ma l’attaccante doveva rientrare in Belgio anche per rispondere alla chiamata della Nazionale. Il giocatore aveva provato ad incontrare il presidente del Napoli venerdì, giorno del summit di mercato con Spalletti e Giuntoli, ma non si è potuto fare. Ed allora non resta che attendere. In questo periodo si deciderà il destino di Mertens che chiede al Napoli un biennale e sarebbe pronto ad ‘accontentarsi’ anche di 1,5 milioni di euro a stagione, secondo quanto scrive Corriere dello Sport. Dunque il vero problema è la durata del contratto di Mertens, con De Laurentiis che offre un solo anno di contratto.