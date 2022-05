Auriemma: “Koulibaly non va alla Juve, è una certezza. Vi spiego”

Calciomercato Napoli, sono tante le voci su Kalidou Koulibaly, per il difensore senegalese si è parlato anche di Juventus. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un interessamento dei bianconeri per il difensore del Napoli, anche perché la Juve rischia di perdere De Ligt ed ha già salutato Chiellini che ha terminato la carriera. Koulibaly è uno degli uomini mercato del Napoli, ma De Laurentiis ha escluso il Barcellona dalla corsa al difensore, anche se condo Sky ci sono interessi reali per Koulibaly da parte dei club europei.

La destinazione di Koulibaly non sarà la Juve, almeno questo è quanto scrive Raffale Auriemma su twitter: “il Comandante Koulibaly ha comunicato al suo agente Ramadani che non andrà alla Juventus per il rispetto che nutre nei confronti di Napoli. Accetterebbe, invece, altre destinazioni: Barcellona, Chelsea e Psg hanno già dichiarato il loro interesse”. Ovviamente questo non esclude che il Napoli possa vendere Koulibaly, risparmiando anche un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro netti, ovvero circa 13 lordi. Sicuramente per De Laurentiis ed il bilancio del Napoli sarebbe un alleggerimento significativo. Anche perché la cessione di Koulibaly porterebbe nelle casse della SSCN almeno 40 milioni di euro, mentre a fine 2023 il giocatore si libera a parametro zero.