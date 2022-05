De Laurentiis: “Il Barcellona non ha soldi per Koulibaly, non può comprare nessuno”

Aurelio De Laurentiis torna a parlare di Kalidou Koulibaly e dice: “Non è in vendita, il Barcellona non può comprarlo“. Il presidente in diretta Twitch al canale Jijantes Fc fa dichiarazioni molto diverse da quelle che aveva fatto poche ore prima a margine della presentazione Race for The Cure, in cui aveva detto: “Koulibaly deve decidere se vuole restare a Napoli“. Ora invece il patron del Napoli dice che il difensore senegalese non è in vendita”.

Barcellona-Koulibaly: De Laurentiis smentisce

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona sta facendo più sondaggi per capire se può ingaggiare il difensore, che ha un contratto con il Napoli fino al 2023. De Laurentiis su Koulibaly al Barcellona ha detto: “Non ho avuto alcun tipo di contatto con la società spagnola, non abbiamo mai parlato. Personalmente credo che il Barcellona non abbia soldi per comprare nessun giocatore, credo che gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo. Stanno vivendo un momento molto completano ma queste domande fatele al Barcellona“. Praticamente De Laurentiis fa una rivelazione sul Barça che cambierebbe completamente le carte in tavola.

De Laurentiis parla anche Pjanic e di un possibile scambio: “Non ci interessa nessuno scambio, ma decide l’allenatore“. Koulibaly ha fatto sapere che non andrà allo scontro con la società per una sua eventuale cessione. Dunque al momento la situazione è molto confusionaria intorno alla posizione del difensore senegalese, il Napoli lo dichiara incedibile, ma bisognerà capire se De Laurentiis resisterà anche ad una eventuale offerta economica di 40 milioni di euro, anche perché il difensore guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. Cederlo ad un altro club significherebbe alleggerire di molto il monte ingaggi, uno degli obiettivi che si è data la società partenopea.