Napoli-Inter, Perinetti: “Gli azzurri pagano il mercato di gennaio, ma possono ancora dire la loro”

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Perinetti, direttore sportivo di grande esperienza, che ha analizzato il momento del Napoli in vista del big match contro l’Inter e il percorso stagionale degli azzurri.

Inter favorita dall’inizio, ma il Napoli ha stupito

«L’Inter è sempre stata la favorita per lo scudetto. Ha una rosa completa, una società solida e ha lavorato bene nel corso degli anni. Tuttavia, era impensabile che, a questo punto della stagione, ci fosse solo un punto di differenza tra Napoli e Inter», ha sottolineato Perinetti. Nonostante le difficoltà, il Napoli ha saputo restare in alto: «Il percorso degli azzurri è stato straordinario, nonostante episodi sfortunati come il pareggio all’ultimo minuto contro la Roma o il passo falso contro il Como, complici anche cali fisici evidenti».

Mercato di gennaio complicato e rosa ridotta

Il direttore sportivo ha poi evidenziato come il mercato invernale abbia penalizzato il Napoli: «Gennaio è stato complicato. Più perdite che acquisti, e la rosa ne è uscita ridimensionata. La cessione di Kvaratskhelia è stata un duro colpo e trovare un sostituto all’altezza a stagione in corso non è mai semplice. Inoltre, la mancata acquisizione di un difensore ha lasciato la squadra corta, aggravata dagli infortuni, soprattutto sulla fascia sinistra».

Il DS Manna ha riconosciuto le proprie responsabilità per un mercato che non ha rinforzato adeguatamente la squadra, rendendo più difficile mantenere la continuità di rendimento.

Infortuni e preparazione atletica: solo sfortuna?

Riguardo ai numerosi infortuni, Perinetti ha difeso il lavoro di Conte e del suo staff: «Conosco il mister e il suo team, so quanto puntano sulla prevenzione. Ma giocando frequentemente, qualche problema muscolare è inevitabile. Non credo sia un problema di preparazione atletica, quanto piuttosto di sfortuna e del calendario fitto».

Napoli tra sogni di scudetto e attenzione all’Atalanta

Con l’Atalanta distante solo due punti, il Napoli deve restare concentrato: «L’Atalanta non è più una provinciale. Dopo aver vinto l’Europa League e fuoriuscita dalla Champions, può ora concentrarsi sul campionato. Sarà un’avversaria insidiosa. Tuttavia, il Napoli ha dimostrato di poter competere ad alti livelli e deve continuare a puntare in alto. I tifosi devono sostenere la squadra in questo momento delicato».

Napoli-Inter: una sfida che vale più dei tre punti

Guardando al prossimo big match, Perinetti vede un Napoli motivato nonostante le difficoltà fisiche: «Queste sono le partite che ridanno energia anche a chi non è al massimo. Alcuni giocatori torneranno più riposati e la squadra potrà esprimersi al meglio. Non sarà una sfida decisiva, ma avrà un peso specifico importante per il prosieguo della stagione».

In conclusione, Perinetti ha ribadito come l’Inter resti la favorita, ma il Napoli ha ancora le carte in regola per lottare: «La lotta scudetto è aperta e più squadre sono coinvolte. Questo rende il campionato ancora più avvincente».