Napoli, Marchegiani: “Squadra in calo mentale, ma la pressione non può essere una scusa”

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha analizzato il momento delicato del Napoli ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle recenti difficoltà della squadra di Conte e sulle possibili cause di questo calo.

«Il Napoli aveva trovato una bella quadra e una buona condizione. Venti giorni fa parlavamo di una delle squadre più in forma e si ipotizzava persino una fuga in classifica», ha ricordato Marchegiani, sottolineando il rapido cambio di rotta dei partenopei.

Sorprendente, secondo l’ex portiere, l’atteggiamento di Antonio Conte: «Mi aspettavo un Conte più arrabbiato, invece l’ho trovato consapevole. Ha parlato di stanchezza mentale e della difficoltà della squadra nel reggere la pressione dopo essere stata avanti così a lungo. Ma questa è una squadra che ha già vinto un campionato stando in testa dalla prima all’ultima giornata».

Marchegiani ha poi evidenziato come alcuni elementi di esperienza, come Lukaku, McTominay e Spinazzola, dovrebbero aiutare il gruppo a gestire momenti di difficoltà: «Non è solo un discorso di pressione. Alcuni giocatori hanno già vissuto queste situazioni in club importanti. Piuttosto, credo che ci siano dinamiche di mercato che hanno influito più di quanto si voglia far trasparire».

Infine, ha sottolineato l’importanza della comunicazione esterna: «La società ha trasmesso il messaggio giusto: ‘Siamo qui e continuiamo a crederci’. Ma questo, inevitabilmente, è stato anche avvertito dai giocatori come un peso».

Le parole di Marchegiani offrono uno spunto di riflessione sul Napoli e sul delicato equilibrio tra ambizione e gestione della pressione in una stagione ancora aperta a ogni scenario.