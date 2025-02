Napoli, Olivera recuperato: sarà titolare contro l’Inter. Conte punta sul 4-3-3 con Spinazzola in avanti

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, Mathias Olivera ha smaltito l’infortunio e sarà titolare nel match contro l’Inter. Una buona notizia per il Napoli, che ritrova il suo terzino in un momento delicato della stagione.

Per la sfida contro i nerazzurri, Antonio Conte dovrebbe tornare al 4-3-3, rilanciando Spinazzola in avanti e lasciando in panchina Raspadori. Il tecnico azzurro sta cercando soluzioni per uscire da un periodo complicato: «È stato il peggior febbraio della carriera di Conte da allenatore, con soli 3 punti in 4 partite», ha sottolineato Ugolini.

Il Napoli, soprattutto in fase di non possesso, sembra soffrire un calo mentale evidente, accentuato dopo il gol di Angelinho a Roma, che ha minato le certezze della squadra. Il passaggio al 3-5-2 non ha dato i risultati sperati, penalizzando giocatori chiave come Di Lorenzo, meno efficace nel ruolo di braccetto rispetto a quello di terzino.

A complicare ulteriormente le cose, Conte ha dovuto fare i conti con l’assenza di Neres, pur ritrovando Raspadori, il cui rientro non è bastato per invertire la rotta. Ora, con Olivera di nuovo disponibile e un nuovo assetto tattico, il Napoli cercherà di rilanciarsi nella sfida contro l’Inter.