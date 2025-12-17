Corriere dello Sport: “Politano, occasione rilancio”
Sono passati 262 giorni dall’ultimo gol di Matteo Politano con la maglia del Napoli. Era il 30 marzo, avversario il Milan. Un dato che va oltre il tabellino e racconta una stagione diversa, fatta di scelte tattiche, minuti ridotti e di un ridimensionamento silenzioso, accettato senza polemiche. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, proprio contro i rossoneri, domani nella semifinale di Supercoppa a Riyadh, Politano può ritrovare una maglia da titolare che negli ultimi tempi gli è mancata.
Nelle ultime sette gare una sola partenza dal primo minuto: numeri lontani dallo standard di un giocatore che, per mesi, è stato l’esterno più affidabile dell’era Conte. Politano è stato l’uomo dell’equilibrio, della corsa continua, dell’interpretazione intelligente del ruolo. Un riferimento tattico e mentale, capace di adattarsi anche quando le richieste dell’allenatore hanno comportato un arretramento e una minore centralità offensiva, come sottolinea ancora Davide Palliggiano del Corriere dello Sport.
Dopo la sconfitta di Bologna, però, lo scenario è cambiato. Conte ha scelto con decisione il tridente con Neres e Lang a supporto di Hojlund, relegando Politano a jolly di lusso dalla panchina. Una scelta tecnica, non una bocciatura. Lo dimostra la Coppa Italia: fascia da capitano contro il Cagliari e primo rigore trasformato nella serie che ha portato il Napoli ai quarti, ricorda Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport.
Il calendario, però, non concede tregua e la Supercoppa Italiana è una di quelle partite che richiedono affidabilità, esperienza e nervi saldi. Politano, in questo senso, resta una garanzia. Per questo Conte valuta il suo rientro dall’inizio in una delle gare più delicate della stagione, anche per gestire rotazioni ed energie in una rosa segnata dagli infortuni. Le soluzioni sono diverse: se a uscire fosse Lang, Neres traslocherebbe a sinistra; se invece partisse dalla panchina il brasiliano, Lang resterebbe a sinistra con Politano a destra, alle spalle di Hojlund.
Il messaggio sarebbe chiaro: nei momenti che contano, Conte si affida agli uomini di fiducia. Non sarebbe una rivincita, ma un’occasione. Nessuna dichiarazione, solo corsa, sacrificio e lettura delle situazioni. Dopo 262 giorni senza gol con il Napoli, la fame è tornata. Non per una questione personale, ma per dimostrare che il ridimensionamento è stato solo una parentesi. E che, quando c’è da giocarsi un trofeo, Politano c’è sempre, come conclude Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport.