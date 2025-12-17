Corriere dello Sport: “Napoli, pronti 11 milioni se vinci la Supercoppa”

Il riflesso della Serie A nello specchio d’Arabia. La Supercoppa torna a Riyadh e mette in vetrina Inter, Milan, Napoli e Bologna, rigorosamente secondo l’ordine della classifica di campionato. Una Final Four che promette incroci pesanti e verdetti simbolici, come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, inviato in Arabia per seguire l’evento.

Il Milan arriva da detentore del trofeo, conquistato lo scorso gennaio con Sergio Conceiçao e il celebre sigaro nel derby finale: un'illusione durata poco, perché quella stagione non trovò continuità. Oggi lo scenario è cambiato. Storica, invece, la prima partecipazione assoluta del Bologna, con Italiano alla prima Supercoppa anche da allenatore. Il Napoli torna da campione d'Italia dopo il crollo post scudetto 2023, mentre Conte ritrova la competizione a distanza di dodici anni e quattro mesi dall'unica vittoria con la Juventus. L'Inter, habitué del deserto dal 2022, insegue la quinta finale consecutiva e la nona Supercoppa, che varrebbe l'aggancio alla Juve in vetta all'albo.

C'è poi il capitolo economico, tutt'altro che marginale. La vincitrice porterà a casa 9,5 milioni di euro più 1,5 per un'amichevole con la Supercoppa saudita, per un totale di 11 milioni. Alla finalista andranno 6,7 milioni, alle due eliminate in semifinale 2,4 ciascuna. Previsto anche un contributo di solidarietà: 2 milioni da dividere tra le altre 16 squadre di Serie A. Numeri che spiegano il perché della trasferta nel deserto.

La 38ª edizione della Supercoppa, ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, si giocherà da domani a lunedì con la formula Final Four. Le semifinali: Napoli-Milan domani alle 20 italiane (22 locali) e Bologna-Inter venerdì allo stesso orario. Finale fissata per lunedì, sempre all'Al-Awwal Park Stadium da 26.100 posti. Per Conte-Allegri è atteso il sold out, mentre per Chivu-Italiano restano ancora biglietti disponibili. Un belvedere sul calcio italiano.

Decisivi potrebbero essere gli scontri diretti di campionato. Il Napoli ha battuto Inter, Roma, Juve e Atalanta, ma ha perso con Milan e Bologna. Il Milan ha vinto con Napoli, Bologna, Roma e Inter. L'Inter ha inciampato contro Napoli, Milan e Juve. Il Bologna ha già battuto il Napoli e sfiderà Inter proprio in semifinale. Non a caso, Napoli e Milan, pur non brillando contro avversari meno attrezzati, sono le squadre con il miglior rendimento negli scontri diretti. E guarda caso si affrontano subito: rivincita servita.

Sul piano fisico, il Napoli appare il più in difficoltà: stress evidente tra Champions e campionato, con Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret ancora out. Conte ritrova però Lukaku in panchina per la prima volta dal 14 agosto. Allegri spera in Fofana e Leao, l’Inter deve fare i conti con le assenze di Dumfries e Acerbi, mentre il Bologna rinuncia a Skorupski, Casale e Freuler. Ognuno ha i suoi problemi. Qualcuno ne ha di più. La Supercoppa, intanto, può cominciare.