Repubblica: “Supercoppa, Conte ritrova Lukaku a Riad”
Sull’aereo del Napoli diretto a Riyadh c’è anche Romelu Lukaku, ed è una presenza che pesa. L’attaccante belga sarà a disposizione di Antonio Conte per la Supercoppa Italiana che per gli azzurri scatterà ufficialmente domani sera contro il Milan, con calcio d’inizio alle 20 italiane e diretta in chiaro su Italia Uno. Una notizia significativa, raccontata da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, che restituisce al Napoli uno dei suoi leader più rappresentativi nel momento del bisogno.
In palio non c’è soltanto un posto in finale contro la vincente di Inter-Bologna, ma anche la necessità di lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive rimediate contro Benfica e Udinese. Il Napoli vuole voltare pagina e la presenza di Big Rom, anche se non ancora al meglio della condizione, rappresenta un segnale forte. Il 32enne di Anversa è tornato ad allenarsi in gruppo soltanto lunedì e partirà dalla panchina, iniziando un percorso graduale verso il pieno recupero fisico, come sottolinea Pasquale Tina di Repubblica Napoli.
Il contributo di Lukaku, però, va oltre l’aspetto atletico. In questa fase il suo peso specifico è soprattutto legato a personalità, carisma e leadership. I suoi consigli saranno preziosi all’interno del gruppo e Conte potrà contare anche sulla sua disponibilità per un eventuale spezzone di gara, qualora la partita lo richiedesse. Il Napoli svolgerà questa mattina la rifinitura all’Al Riyadh Club, seguita dalla conferenza stampa di presentazione dell’allenatore, chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, come riporta ancora Pasquale Tina su Repubblica Napoli.
Tra le certezze c’è il rientro di Stan Lobotka. Lo slovacco è tornato in campo nella ripresa contro l’Udinese e ora è pronto a riprendersi le chiavi della manovra. La sua presenza garantirà qualità e gestione del ritmo, un aspetto mancato nelle ultime uscite. Elmas partirà dalla panchina e rappresenterà la prima alternativa alla coppia Lobotka-McTominay.
Restano aperti alcuni ballottaggi. Sulla corsia sinistra si contendono una maglia Spinazzola e Olivera, con l’uruguaiano leggermente favorito dopo l’impiego limitato di Gutierrez nell’ultima gara. Dubbi anche nel tridente offensivo: Politano spera in una chance dal primo minuto, magari al posto di Lang, apparso in difficoltà contro l’Udinese. Confermati invece Hojlund e Neres, chiamati a cambiare passo per trascinare il Napoli verso il primo trofeo stagionale, come conclude Pasquale Tina su Repubblica Napoli.