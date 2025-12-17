Corriere dello Sport: “Napoli-Milan, McTominay a caccia del tabù: la Supercoppa per sbloccarsi”
La statistica pesa e amplifica l’attesa: Scott McTominay non ha mai segnato al Milan. Un dato che accompagna la vigilia della semifinale di Supercoppa a Riyadh e rende la sfida di domani una partita nella partita. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’highlander del Napoli, Mvp dell’ultimo campionato e uomo copertina dello scudetto vinto a maggio, è chiamato a guidare gli azzurri verso la finale, lasciandosi alle spalle le ultime due sconfitte esterne senza gol tra Lisbona e Udine.
McTominay è uno dei leader tecnici della squadra di Conte e uno degli uomini più attesi in Arabia. Il Napoli si affiderà a lui per ritrovare incisività, anche perché il gol manca dal 25 novembre, dalla gara di Champions League contro il Qarabag. Non è un digiuno anomalo, sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, ma coincide con una fase particolare: l’emergenza a centrocampo lo costringe a giocare sempre, anche senza essere al top della condizione.
Con il cambio di modulo, McTominay è tornato nel ruolo di box to box già interpretato allo United. A modo suo, ma con la solita tendenza a proporsi in avanti. Cinque gol stagionali fin qui (due in campionato, tre in Champions) raccontano una presenza costante in zona offensiva. Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, è proprio nelle notti decisive che lo scozzese ha spesso scelto di tornare a firmare le partite pesanti.
Il tabù Milan resta il punto di partenza. Quattro incroci in carriera, zero gol: due in Europa League 2020/21 con lo United, poi due con il Napoli. Nella scorsa stagione era in campo nel 2-0 di San Siro firmato Lukaku e Kvaratskhelia, mentre al ritorno saltò la gara per influenza. Quest’anno, sempre a San Siro, la sconfitta 2-1 del 28 settembre e l’uscita a metà ripresa. Domani sarà il quinto confronto, in attesa del ritorno in campionato al Maradona, come ricostruisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.
Numeri e minutaggio certificano il suo peso: 1.721 minuti stagionali, secondo solo a Di Lorenzo. Uno stakanovista, insostituibile anche quest’anno. La Supercoppa è un altro orizzonte possibile, una finale da conquistare. E Riyadh sembra il palcoscenico ideale per spezzare il digiuno e riscrivere la statistica.