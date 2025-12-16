Napoli, colpo sul futuro: chi è Milton Pereyra, il talento del Boca Juniors che arriva in azzurro
Il Napoli guarda al futuro e piazza un colpo di prospettiva pescando direttamente dal vivaio del Boca Juniors. Si tratta di Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008, considerato uno dei profili più interessanti del settore giovanile xeneize, pronto a trasferirsi in Italia grazie a un cavillo burocratico previsto dai regolamenti internazionali.
Come raccontato da Fanpage.it, Pereyra lascerà Buenos Aires il 28 dicembre per iniziare la sua avventura in azzurro. Il giovane centravanti firmerà un contratto triennale e sarà inizialmente inserito nel settore giovanile del Napoli, dove proseguirà il proprio percorso di crescita tecnica e fisica.
Il cavillo e l’addio al Boca
L’operazione è stata possibile grazie al meccanismo della responsabilità genitoriale, uno strumento legale che consente ai familiari di un calciatore minorenne di svincolarlo prima della firma del primo contratto professionistico. Una scelta definitiva, sulla quale il Boca Juniors non ha potuto opporsi, come sottolinea Fanpage.it.
All’interno del club argentino la decisione è stata accolta con rassegnazione, trattandosi di una scelta familiare. Pereyra lascerà così il Boca a parametro zero, seguendo una strada già battuta da altri giovani talenti argentini diretti in Europa. Un caso che ricorda quello di Francisco Baridó, passato prima alla Juventus e poi approdato proprio al Napoli.
Chi è Milton Pereyra
Nato il 13 maggio 2008 a Buenos Aires, Pereyra è entrato nel Boca Juniors a soli sette anni, completando l’intero percorso di formazione nel club. Negli ultimi mesi è stato spesso impiegato come centravanti di riserva alle spalle di Joaquín Piñeyro, giocatore molto considerato anche a livello di nazionali giovanili.
Nonostante il ruolo non sempre da titolare, Pereyra ha dimostrato personalità, continuità e capacità di farsi trovare pronto, qualità che hanno attirato l’attenzione degli osservatori europei e, in particolare, del Napoli.
Strategia Napoli
L’operazione rientra nella strategia del club azzurro di anticipare la concorrenza investendo su profili giovanissimi ma ad alto potenziale. Pereyra rappresenta un colpo sul futuro, un talento da far crescere con calma all’interno del sistema Napoli, seguendo un percorso strutturato tra settore giovanile e, in prospettiva, prima squadra.
Il Napoli scommette ancora una volta sui giovani: Milton Pereyra è una promessa, ma anche un segnale chiaro della direzione intrapresa dal club.