Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis e Jacqueline guidano il Napoli a Riad: via alla Supercoppa”
Aurelio De Laurentiis e la moglie Jacqueline hanno aperto la strada alla spedizione azzurra sbarcata ieri sera a Riad. Il presidente del Napoli è stato tra i primi a uscire dal terminal, seguito via via dal resto della squadra. Tra i volti più attesi c’era anche quello di Romelu Lukaku, rientrato in gruppo e subito al centro dell’attenzione, come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, inviato in Arabia.
Berretto in testa e cuffie alle orecchie, Big Rom è tornato a respirare l’atmosfera della trasferta, in attesa di ritrovare anche il campo. A Riad difficilmente sarà protagonista dal primo minuto, ma la sua presenza è già considerata un valore aggiunto. Il Napoli aveva bisogno di segnali e Lukaku rappresenta esattamente questo: leadership, personalità e carisma. Elementi che Conte ha invocato dopo la sconfitta di Udine, come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport.
Per il gruppo azzurro si tratta di un rientro prezioso. Anche senza minuti nelle gambe, Lukaku è in grado di trasmettere sicurezza e mentalità ai compagni, semplicemente stando dentro lo spogliatoio. Oggi il Napoli sosterrà la seduta di allenamento alle 12.30 locali (10.30 italiane), mentre alle 14 italiane Antonio Conte parlerà in conferenza stampa, chiamato a presentare una semifinale di Supercoppa che vale molto più di un semplice trofeo, come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport.
C’è voglia di cancellare le due sconfitte consecutive contro Benfica e Udinese e di riprendere a marciare. Il rientro di Lobotka in cabina di regia rende la missione più semplice: qualità, ritmo e gestione del pallone tornano al centro del progetto. Conte sembra orientato a confermare il 3-4-2-1, con Politano che scalpita per una maglia da titolare e il ballottaggio sulla corsia sinistra tra Olivera e Spinazzola, con Gutierrez nuovamente a disposizione.
Segnali, dettagli, sensazioni. La Supercoppa è alle porte e il Napoli prova a ripartire dalle sue certezze, dentro e fuori dal campo. E il ritorno di Lukaku, anche solo come presenza, è uno di quei messaggi che pesano, come evidenzia Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport.