Corriere dello Sport: “Lukaku sotto l’albero”
Dopo quattro mesi di stop per infortunio, il centravanti belga torna in gruppo e parte con la squadra per la Supercoppa. Conte lo riabbraccia, il rientro in campo sarà graduale
Il Napoli ritrova Romelu Lukaku. C’è posto anche per lui sull’aereo che oggi decollerà da Capodichino in direzione Arabia Saudita, dove gli azzurri andranno a caccia della Supercoppa. Come raccontato da Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, Big Rom è pronto a lasciarsi alle spalle il lungo tunnel dell’infortunio e a riavvicinarsi al campo.
Ieri mattina Lukaku si è allenato per la prima volta in gruppo dopo lo stop del 14 agosto. Un passaggio chiave, simbolico e concreto, nel percorso di recupero del centravanti belga, che torna finalmente a disposizione di Antonio Conte. Nessuna forzatura, però: per rivederlo protagonista serviranno ancora tempo, pazienza e grande cautela, come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.
Intanto, però, il primo passo è stato compiuto. Lukaku sarà a Riyadh con la squadra e vivrà da vicino la semifinale di giovedì contro il Milan, al fianco dei compagni. Una presenza pesante non solo sul piano tecnico, ma anche all’interno dello spogliatoio, dove Big Rom rappresenta una guida naturale, un leader dal carattere forte e dalle spalle larghe. Il Napoli è pronto a riaccogliere il suo uomo simbolo, come evidenziato da Fabio Tarantino nel Corriere dello Sport.
Il rientro in campo sarà graduale. Lukaku è inevitabilmente indietro di condizione e andrà gestito con attenzione. Al centro dell’attacco, nel frattempo, c’è Hojlund, arrivato a fine mercato proprio per tamponare l’emergenza offensiva causata dall’infortunio del belga. I due sono destinati a convivere nella seconda parte di stagione: come e quando lo deciderà Conte. Tempo al tempo.
Quattro mesi dopo, riecco Lukaku. Riecco l’attaccante dello scudetto, il fedelissimo di Conte fermatosi sul più bello, a una settimana dall’inizio della nuova stagione. Era il 14 agosto quando, durante l’amichevole contro l’Olympiacos a Castel di Sangro, un tiro dal limite segnò l’inizio del calvario: lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Da lì la scelta della terapia conservativa, la riabilitazione tra Belgio e Italia, la lunga attesa.
Da oltre un mese Lukaku lavorava a Castel Volturno seguendo una tabella personalizzata. Ieri, finalmente, il ritorno in gruppo. Una promessa mantenuta, dopo quel «Ci vediamo presto, dai» pronunciato alla vigilia di Benfica-Napoli. Ora Big Rom c’è. Come ribadisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’ultimo step è stato superato: il conto alla rovescia è finito.