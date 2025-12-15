15 Dicembre 2025

Lucca, il presidente dell’Udinese frena: «A gennaio non partirà»

redazione 15 Dicembre 2025
lucca-lapresse-napolipiu

A pochi giorni dall’apertura del mercato invernale, attorno al futuro di Lorenzo Lucca continuano a circolare voci di possibili movimenti. A fare chiarezza è intervenuto direttamente il presidente dell’Udinese, Franco Soldati, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria dei friulani per 1-0 contro gli azzurri.

Soldati ha innanzitutto elogiato la prestazione della sua squadra e il momento positivo di alcuni singoli:
«I giocatori si integrano a Udine in modo perfetto. Zaniolo sta ripagando la fiducia che gli è stata data con gli interessi, la partita che ha fatto è stata notevole. Contro il Napoli abbiamo giocato una gara quasi perfetta, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Da tempo non vedevo l’Udinese esprimersi a questi livelli».

Il presidente bianconero ha poi fatto un confronto tra le due realtà, sottolineando anche il diverso carico di impegni:
«In questo periodo inizia a farsi sentire la stanchezza, c’è bisogno di turnover e di dare ai giocatori il giusto riposo. Il Napoli è impegnato su più fronti e questo incide, per noi è più semplice gestire le energie».

Passaggio centrale, però, sulle prospettive di Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli e spesso accostato a un possibile addio già a gennaio:
«A Lucca va dato il giusto tempo per giocare e crescere. Deve inserirsi gradualmente, ma sarà un calciatore importantissimo per il Napoli. Per quanto mi riguarda non partirà nel mese di gennaio e rimarrà in azzurro».

Chiusura anche sul mercato in entrata e su Atta, altro nome accostato ai movimenti invernali:
«Il giocatore deve rientrare e tornare ai suoi livelli, rimarrà a Udine fino al termine della stagione. Difficilmente da parte nostra ci saranno trattative a gennaio».

