Supercoppa Italiana, formula Final Four e rigori subito decisivi

18 Dicembre 2025

18 Dicembre 2025
La Supercoppa Italiana torna protagonista con una formula ormai consolidata. Per la terza edizione consecutiva, il trofeo viene assegnato attraverso la Final Four, con quattro squadre in corsa e due semifinali prima della finale. Come ricorda il Corriere dello Sport, si tratta invece della sesta volta complessiva che la competizione si disputa in Arabia Saudita, con Riyadh confermata sede dell’evento.

Una scelta che risponde a logiche sportive ed economiche, ma anche di spettacolo. La Final Four garantisce infatti più partite, più visibilità internazionale e un format secco che aumenta la tensione agonistica. Ogni gara, infatti, non prevede tempi supplementari: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore per decretare la squadra vincente, sottolinea il Corriere dello Sport.

La formula, già sperimentata nelle ultime edizioni, punta a ridurre il carico fisico sui calciatori e a rendere ogni sfida immediatamente decisiva. Un dettaglio non secondario in un calendario sempre più compresso, soprattutto per club impegnati anche in campionato e nelle competizioni europee. Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, l’assenza dei supplementari rende ogni episodio potenzialmente decisivo, aumentando il peso della gestione mentale e della preparazione dagli undici metri.

Riyadh, ancora una volta, diventa così il centro del calcio italiano per alcuni giorni, ospitando una competizione che unisce tradizione e innovazione, con un format pensato per il pubblico globale e per una platea sempre più internazionale.

Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis e Jacqueline guidano il Napoli a Riad: via alla Supercoppa"

Corriere dello Sport: "Politano, occasione rilancio"

Corriere dello Sport: "Lobo torna al centro del Napoli"

Napoli, emergenza non finita: quattro ancora ai box

Corriere dello Sport: "Napoli verso Riyadh: Lukaku rientra, Conte prepara la Supercoppa"

Napoli, Conte fa quadrato dopo Udine: «Momento difficile, ma restiamo uniti»

Corriere dello Sport: "Conte-Allegri, la rivincita nel deserto: Riyadh accende la Supercoppa"

L'amore di Napoli per i giochi: dalla scopa al poker online.

Napoli, la Supercoppa è anche azzurra giovane: Conte porta il vivaio a Riad

Le "spie" di Mazzarri e il mito Nitti: «Mai travestimenti, solo calcio»

