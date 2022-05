Fedele: “Osimhen vale al massimo 50 milioni. Scamacca più completo del nigeriano”

Enrico Fedele, ex manager dei fratelli Paolo e Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Se ho sentito le parole recenti del presidente? Sì. per come la vedo io, le dichiarazioni di De Laurentiis su Koulibaly sembrano voler dire ‘noi lo vogliamo ancora, ma a certe condizioni’. Osimhen vale 100 milioni? Per me no, massimo 50 milioni di euro”.

Fedele nel corso del suo interveno ai microfoni di Marte Sport Live ha inoltre aggiunto:

“Io credo che il presidente voleva dire che deve ancora maturare perché è acerbo. Io non credo che andranno via sia Fabian che Zielinski. Se va via Elmas, insieme a questi due, chi gioca? Andrà via solo uno dei due, al miglior offerente. In questo momento conviene prendere Fabian che è in scadenza. Scamacca è più completo di Osimhen, trascina di più. Osimhen ha bisogno di crossatori, serve un esterno che crea l’uno-due perché vuole finalizzare col piede forte”.