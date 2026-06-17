17 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli-McTominay, rinnovo fino al 2030 più vicino: resta da colmare l’ultima distanza”

redazione 17 Giugno 2026
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Il Napoli lavora per blindare uno dei simboli delle ultime stagioni. Scott McTominay è sempre più al centro del progetto azzurro e la società vuole premiarne il rendimento con un nuovo contratto che possa consolidare ulteriormente il rapporto tra le parti. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i contatti per il rinnovo non si sono mai interrotti e proseguono anche durante l’impegno del centrocampista scozzese al Mondiale.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Manna e l’agente del giocatore, Colin Murdock, continuano a confrontarsi per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Sul tavolo c’è un prolungamento fino al 2030, con due anni aggiuntivi rispetto alla scadenza attuale fissata al 2028, accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la volontà reciproca di proseguire insieme non è mai stata in discussione. McTominay viene considerato una colonna portante del Napoli del presente e del futuro, un giocatore che ha saputo conquistare l’ambiente grazie alle prestazioni offerte in campo e alla sua leadership all’interno dello spogliatoio.

Nelle settimane successive alla conclusione del campionato, il centrocampista e Manna hanno avuto ulteriori incontri per approfondire il progetto tecnico e discutere del futuro. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come il dialogo sia costante ormai da diversi mesi e come l’agente del calciatore sia stato più volte a Napoli per lavorare alla definizione dell’intesa.

L’unico vero nodo riguarda l’aspetto economico. Le parti stanno cercando di ridurre la distanza residua sull’ingaggio annuale, ma il clima che accompagna la trattativa viene descritto come positivo e improntato all’ottimismo. La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare nel momento in cui domanda e offerta riusciranno a incontrarsi definitivamente.

I numeri di McTominay spiegano perfettamente la volontà del Napoli di puntare ancora su di lui. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese ha collezionato 80 presenze nelle ultime due stagioni tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, realizzando complessivamente 27 reti. Numeri straordinari che lo hanno reso uno dei protagonisti dello scudetto conquistato nella stagione 2024-2025 e del successivo trionfo in Supercoppa Italiana.

Anche fuori dal campo il legame con la città è diventato sempre più forte. McTominay vive stabilmente a Napoli, dove ha trovato una dimensione ideale sia dal punto di vista professionale sia personale. La sua famiglia e la compagna si sono integrate perfettamente nel contesto partenopeo, un fattore che contribuisce ad alimentare la fiducia per una conclusione positiva della trattativa.

Il Napoli e McTominay vogliono continuare insieme. Ora manca soltanto l’ultimo passo per trasformare questa volontà in una firma che potrebbe legare il centrocampista scozzese ai colori azzurri fino al 2030.

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