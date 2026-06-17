17 Giugno 2026

Rangnick spiega il rifiuto del Milan dopo l’estensione del contratto con l’Austria fino al 2027.

redazione 17 Giugno 2026
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Ralf Rangnick rinnova con l’Austria e rifiuta il Milan

La notizia del rinnovo di contratto di Ralf Rangnick con la nazionale austriaca ha colto di sorpresa molti, specialmente dopo che era circolata la voce di un possibile approdo al Milan come nuovo direttore tecnico. L’Austrian Football Association ha ufficializzato che il contratto di Rangnick sarà esteso fino alla fine del 2027, con un ulteriore prolungamento fino al 2028 se la nazionale si qualificherà per il prossimo Campionato Europeo.

Rangnick ha rivelato che il Milan lo aveva contattato per un possibile incarico, ma ha deciso di restare con l’Austria. “Si erano avviate delle discussioni”, ha dichiarato a Krone.at. “Ma fin dall’inizio ho fatto presente che avrei voluto chiarezza prima dell’inizio del Mondiale.” Questa richiesta di trasparenza non è stata soddisfatta dalla dirigenza rossonera, portando il tecnico a rimanere con la nazionale.

Il coach austriaco ha enfatizzato l’importanza di avere la certezza sul proprio futuro, non solo per lui stesso, ma anche per il team, i membri dell’Austrian Football Association (ÖFB) e i suoi giocatori. “È fondamentale avere una linea chiara”, ha affermato Rangnick. “La nostra conversazione con l’ÖFB è stata molto costruttiva e fiduciosa.” Le recenti conferme riguardo alla permanenza del suo staff hanno anche influito sulla sua decisione di rimanere nel ruolo attuale.

I motivi del rifiuto al Milan

Il Milan ha recentemente vissuto un periodo turbolento, con l’allontanamento di Massimiliano Allegri e di altri membri chiave della dirigenza. Questa incertezza interna ha contribuito a dissuadere Rangnick dall’accettare l’offerta. “Ho ancora grandi progetti per la nazionale austriaca”, ha aggiunto, sebbene la situazione attuale in casa Milan non lo abbia affatto confortato. “Le discussioni sono state buone, ma manca la chiarezza. Questo è stato il mio principale motivo per rimanere con l’Austria.”

Dopo il cambio di allenatore e la ricerca di nuove figure dirigenziali, il Milan è attualmente alla ricerca di un nuovo CEO e di un coach. Le voci indicano che Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United, è il principale candidato per assumere la panchina rossonera, con un’offerta di contratto di due anni. Rangnick, dal canto suo, sembra determinato a costruire qualcosa di solido con la squadra austriaca, puntando a portarla a competere ai massimi livelli.

Oltre alla qualificazione per il prossimo Euro, Rangnick ha piani ambiziosi anche per le qualificazioni al Mondiale del 2026. La scelta di rimanere con l’Austria è vista come un segnale di fiducia nei confronti del progetto a lungo termine avviato con l’ÖFB. “Voglio costruire una squadra vincente e sono convinto che possiamo farcela”, ha dichiarato il tecnico.

Rangnick, già noto per la sua esperienza al Manchester United, continuerà a lavorare per far crescere il talento austriaco, esaminando ogni aspetto della squadra. “È essenziale che i nostri giovani talenti abbiano la possibilità di svilupparsi e di entrare in competizione a livello internazionale”, ha sottolineato. Inoltre, il coach austriaco ha messo in risalto l’importanza di mantenere un buon rapporto di collaborazione con lo staff tecnico, affermando che la sua decisione è stata anche fortemente influenzata dalla necessità di stabilità all’interno del gruppo.

Mentre il Milan resta in fase di transizione e cerca di riorganizzare le sue ambizioni, Rangnick è pronto per affrontare le sfide che lo attendono con l’Austria. Con un contratto fino al 2027 e la possibilità di ulteriori sviluppi, il suo futuro sembra promettente. La federazione austriaca avrà come obiettivo primario il rafforzamento della squadra, mirando a traguardi significativi nella prossima competizione europea.

Con la stagione calcistica che avanza, sarà interessante vedere come questa decisione influenzerà entrambi i club e le rispettive squadre nazionali. La storia tra Rangnick e il Milan potrebbe non essersi chiusa definitivamente, ma per ora il focus del tecnico è esclusivamente sull’Austria.

Fonti: Austrian Football Association, Krone.at.

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