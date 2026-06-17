Corriere dello Sport: “Gila spinge per il Napoli: oggi il confronto con la Lazio, Lotito resiste”

Il futuro di Mario Gila entra in una fase cruciale. Il difensore spagnolo ha ormai maturato la decisione di lasciare la Lazio e oggi il suo agente Alejandro Camaño incontrerà il club biancoceleste per ribadire una posizione che appare sempre più netta. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrale non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e considera conclusa la propria esperienza nella capitale.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la destinazione preferita del giocatore resta il Napoli. Nonostante l’interesse di altri club, tra cui il Brighton, Gila avrebbe individuato nella società azzurra la soluzione ideale per il prosieguo della carriera, attratto sia dalla possibilità di tornare a disputare la Champions League sia dal progetto tecnico che sta prendendo forma attorno a Massimiliano Allegri.

L’intesa tra il Napoli e il calciatore non rappresenta un problema. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i contatti tra il direttore sportivo Manna e l’entourage del difensore sono continui e il gradimento reciproco è totale. L’ostacolo principale rimane invece la posizione della Lazio e del presidente Claudio Lotito, che continua a valutare il cartellino del giocatore circa 30 milioni di euro.

Una richiesta che appare particolarmente elevata alla luce della situazione contrattuale del difensore. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia infatti come dal prossimo gennaio Gila potrebbe già accordarsi liberamente con qualsiasi società in vista della scadenza naturale del contratto. Un elemento che inevitabilmente riduce il potere negoziale della Lazio e aumenta la pressione sul club biancoceleste.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la clausola che garantisce al Real Madrid il 50% dell’incasso derivante da una futura rivendita del giocatore. Una circostanza che spinge la Lazio a mantenere alta la valutazione economica dell’operazione nel tentativo di massimizzare il ricavo.

Per questo motivo, come spiega ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, prende quota l’ipotesi di una trattativa costruita attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica. Una soluzione che potrebbe consentire alle parti di avvicinare le rispettive posizioni e superare l’attuale distanza economica.

Tra i profili graditi a Gattuso figurano Beukema, Rafa Marin e Lucca. Tuttavia nessuna di queste operazioni appare semplice da realizzare. Il Napoli considera Rafa Marin un elemento sul quale puntare nella nuova stagione, mentre per Beukema e Lucca sono stati effettuati investimenti molto importanti negli ultimi mesi e la loro eventuale cessione richiederebbe valutazioni approfondite.

La trattativa resta quindi aperta e complessa. La volontà di Gila di vestire l’azzurro rappresenta un fattore importante, ma per arrivare alla fumata bianca servirà trovare una formula capace di soddisfare sia il Napoli sia la Lazio.