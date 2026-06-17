Steve Johnson analizza le possibilità di Serena Williams nel singolare a Wimbledon quest’anno.

Ritorno in Campo di Serena Williams: La Collaborazione con Karolina Muchova

Serena Williams è tornata alla ribalta questa settimana, unendosi a Karolina Muchova nel torneo di doppio all’Open di Berlino. Questo evento segna solo il suo secondo torneo di ritorno, dopo un’assenza di quasi quattro anni dal circuito professionistico.

La campionessa di 23 titoli del Grande Slam ha fatto il suo rientro al Queen’s, dove ha giocato in coppia con Victoria Mboko. La coppia ha ottenuto una vittoria nel loro primo incontro, ma l’infortunio di Mboko ha costretto a ritirarsi dall’evento. Williams ora cerca un percorso più lungo a Berlino, mentre si prepara per una possibile apparizione a Wimbledon.

Il suo legame con Wimbledon è profondo, avendo debuttato nel main draw nel 1998 e conquistando sette titoli in singolare nel corso della sua carriera. L’ultima volta che ha giocato all’All England Club è stato nel 2022, ma fu costretta a ritirarsi nella sua partita di primo turno contro Aliaksandra Sasnovich a causa di un infortunio.

Le Opinioni Sull’Eventuale Partecipazione di Williams a Wimbledon

Steve Johnson, ex giocatore di tennis, ha espresso le sue considerazioni sul possibile ritorno di Serena Williams nel singolare a Wimbledon. “Non penso che sia una buona idea, considerando che il movimento sul prato è impegnativo,” ha dichiarato. “Tornare dopo un lungo periodo e affrontare il singolare su una superficie così difficile presenta molte sfide.”

Johnson ha anche sottolineato che, sebbene Williams possa sentirsi pronta per il doppio, il singolare potrebbe rivelarsi un compito arduo. “Se desidera tornare in forma, potrebbe iniziare a giocare alcune partite su un campo duro, magari negli Stati Uniti, e poi guardare verso lo US Open.” Johnson ha aggiunto che, se Williams decidesse di partecipare al singolare, sarebbe sicuramente un evento seguitissimo da appassionati e media di tutto il mondo.

Il Dominio di Serena Williams a Wimbledon

Se Williams dovesse dare il via a una nuova storica apparizione a Wimbledon, l’attenzione sarebbe alle stelle. La sua carriera a SW19 è caratterizzata da successi senza precedenti, con sette titoli in singolo, sei in doppio e uno in misto. Questi traguardi la collocano tra le più grandi tenniste di tutti i tempi.

All’età di 44 anni, Williams ha dimostrato di essere ancora in forma, mostrando segnali di competitività con Mboko nelle sue prime uscite. Il suo curriculum sul prato è ineguagliabile, e ci sono già discussioni su una possibile wild card che le consentirebbe di partecipare al torneo di singolare quest’estate.

Indipendentemente dalla sua decisione riguardo al singolare, Williams tornerà comunque in campo per il torneo di doppio, formando una squadra con la sorella, Venus Williams, che ha ulteriormente acceso le aspettative dei fan e dei critici.

Con il rientro di una delle più grandi atlete della storia, Wimbledon si prepara a vivere un’altra emozionante edizione. I tifosi e gli esperti del settore attendono con impazienza di vedere se Williams sarà in grado di ripetere le sue storiche imprese nel mondo del tennis.

Fonti: Tennis.com, Wimbledon.com, ESPN.com

Non perderti tutte le news su Napoli+