17 Giugno 2026

Il Mattino: “Lukaku tra Mondiale e futuro: il Napoli osserva, ma l’addio resta l’ipotesi più concreta”

redazione 17 Giugno 2026
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Romelu Lukaku torna a far parlare di sé sul campo e ritrova sensazioni positive con la maglia del Belgio nel Mondiale in corso negli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante i segnali incoraggianti arrivati dalla sfida contro l’Egitto, il suo futuro continua a restare avvolto nell’incertezza. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, la prestazione offerta dall’attaccante rappresenta soprattutto una buona notizia sul piano fisico dopo una stagione estremamente complicata.

Secondo Gennaro Arpaia su Il Mattino, nelle settimane precedenti al torneo internazionale si è sviluppata una stretta collaborazione tra lo staff medico del Belgio e quello del Napoli per monitorare il recupero dell’attaccante. L’obiettivo comune è sempre stato quello di gestire con attenzione il ritorno in campo del centravanti, evitando rischi inutili e favorendo un graduale incremento dei carichi di lavoro.

Come evidenzia ancora Gennaro Arpaia su Il Mattino, il programma di recupero procede secondo le previsioni. Lukaku è tornato a disposizione della nazionale belga dopo mesi difficili e sta cercando di ritrovare continuità fisica e fiducia nei propri mezzi. L’obiettivo personale dell’attaccante è quello di conquistare una maglia da titolare nel corso del torneo, traguardo che appare complicato ma non impossibile.

Sul fronte Napoli, però, il discorso è differente. Gennaro Arpaia su Il Mattino sottolinea come la buona prova offerta al Mondiale non modifichi in maniera sostanziale le valutazioni che il club azzurro sta portando avanti sul futuro del giocatore. Le decisioni definitive saranno prese soltanto dopo l’insediamento ufficiale di Massimiliano Allegri, ma la sensazione è che il ciclo di Lukaku in azzurro possa essere vicino alla conclusione.

L’attaccante è consapevole che l’ultima parola spetterà al nuovo allenatore, che in passato ha sempre espresso apprezzamento per le sue qualità. Tuttavia il Napoli sta riflettendo anche sulla sostenibilità economica del progetto e sul peso di un ingaggio considerato particolarmente rilevante nel bilancio societario.

Come ricorda Gennaro Arpaia su Il Mattino, il Mondiale rappresenta quindi una vetrina importante non soltanto per il Belgio ma anche per il futuro professionale del calciatore. Al momento gli interessamenti più concreti arrivano da alcuni club turchi e da mercati esteri meno prestigiosi, ipotesi che però non sembrano entusiasmare particolarmente il centravanti.

Resta infine il rammarico per ciò che sarebbe potuto essere. L’intesa mostrata in nazionale con Kevin De Bruyne ha riportato alla mente quanto il Napoli avrebbe potuto beneficiare di una stagione vissuta da entrambi al massimo della condizione fisica. Una suggestione che alimenta interrogativi e rimpianti, mentre il futuro di Lukaku resta tutto da scrivere.

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