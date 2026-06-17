Italia delusa dopo le prime partite della Coppa del Mondo 2026: un sogno sfumato.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – 13 GIUGNO: Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile, reagisce durante la partita del Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Brasile e Marocco, presso il New York New Jersey Stadium, il 13 giugno 2026 ad East Rutherford, New Jersey. (Foto di Darrian Traynor/Getty Images)

Frustrazioni della Nazionale Italiana

Le frustrazioni degli italiani legate alla Coppa del Mondo si sono amplificate dopo i primi turni, con gli Azzurri assenti dal torneo. Sia Carlo Ancelotti che Vincenzo Montella non sono riusciti a ottenere vittorie nelle loro partite d’esordio. La Coppa del Mondo 2026 rappresenta un evento amaro per i tifosi italiani, dato che La Nazionale non ha potuto qualificarsi, mancando l’appuntamento con il più grande torneo calcistico per la terza volta consecutiva.

La situazione dell’Italia è stata ulteriormente complicata dai deludenti esiti dei suoi allenatori all’interno della competizione mondiale. Gli Azzurri, inizialmente previsti nel Gruppo B insieme a Canada, Bosnia ed Erzegovina, Svizzera e Qatar, hanno assistito a una partenza del torneo a dir poco infelice, con tutte le partite inaugurali terminate in pareggio: Canada vs Bosnia e Qatar vs Svizzera, entrambe concluse 1-1. I fan italiani continuano a vivere la frustrazione anche senza la partecipazione della Nazionale.

La performance di Ancelotti e Montella

Nei primi match del torneo, né Ancelotti né Montella sono riusciti a raccogliere punti preziosi. La squadra di Ancelotti, il Brasile, ha pareggiato 1-1 contro il Marocco, con il tecnico che ha notato una certa ansia nei suoi giocatori. Al contrario, la Turchia di Montella ha subito un’imprevista sconfitta per 2-0 contro l’Australia. La pressione su entrambi gli allenatori è notevole, poiché i risultati delle prime partite potrebbero influenzare il morale delle squadre.

Nel match di Turchia, Zeki Celik e Hakan Calhanoglu hanno avuto ruoli chiave, mentre il noto calciatore della Juventus, Kenan Yildiz, è stato introdotto dalla panchina ma non ha potuto incidere sul risultato a causa della sua forma fisica non ottimale. Monteggi e Ancelotti ora hanno l’opportunità di riscattarsi nelle prossime due gare, essendo che anche le otto migliori squadre terze classificate proseguiranno nel torneo.

Il debutto di Cannavaro e le prospettive future

Un altro allenatore italiano, Fabio Cannavaro, campione del mondo nel 2006, guida l’Uzbekistan nel Gruppo K. Cannavaro è atteso al suo debutto giovedì 18 giugno contro la Colombia. La presenza di tre tecnici italiani in questo torneo sottolinea non solo la ricchezza del talento calcistico proveniente dall’Italia ma anche le sfide che questi allenatori affrontano nei loro rispettivi ruoli.

I tifosi italiani seguono con trepidazione gli sviluppi del torneo, sperando che i loro allenatori possano girare la situazione in positivo. Mentre Ancelotti e Montella cercano di tirare fuori il meglio dai loro giocatori, il panorama calcistico mostra come la competizione sia dura e le sorprese sempre dietro l’angolo. Con l’aver ricevuto già svariate critiche dai media, l’attenzione si sposta sulla capacità di questi allenatori di reagire e di trovare strategie vincenti.

In un momento di così alta competizione, l’italianità ha un ruolo da protagonista, anche se agonizzante. La speranza rimane accesa nonostante le delusioni, e gli allenatori italiani si ritrovano sotto i riflettori non solo per la loro abilità, ma anche per il peso dell’eredità calcistica che rappresentano. La Coppa del Mondo 2026 si sta dimostrando un terreno di sfida, non solo per le squadre, ma anche per i tecnici, che si ritrovano a dover fronteggiare aspettative alte e risultati deludenti.

Fonti ufficiali: FIFA, UEFA, Gazzetta dello Sport, Sky Sport, Tuttosport.

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